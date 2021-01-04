有鑑越南防疫表現相對佳，IMF預測2020年越南GDP可望成長1.6％，超越新加坡成為東協第4大經濟體，富林-KY（1341）越南利基布局加速推進。除COACH及MK高毛利產品會隨著COVID-19疫情放緩持續成長，增添越南生產動能外，也推動皮料辦公室、家具專案開發、水性PU及環保TPU產品等策略，期盼質量並進。

此外，雙鍵（4764）大豐工廠雖仍處停工，暫以宜蘭產能供應。宜蘭工廠新製程導入逐步試量產，工業用起始劑產品預計2021年首季試量產，3-6月逐步達成5000噸／年產量目標；電子用起始劑及水性樹酯產品預計第三季試量產，3-6月逐步達成1000噸／年產量目標。

雙鍵產品包括塑膠添加劑、光固化材料、數位印花墨水、電子用化學品，生產基地中國江蘇省鹽城市大豐區大豐港石化新材料產業園 、宜蘭縣利澤產業園區。受制鹽城生產工廠仍處停工及疫情干擾，2020年前三季EPS0.39元。

富林-KY生產乳膠皮、柔軟皮、膠布、環保PU皮，生產基地包括海防廠廠及同奈廠。2020年前三季EPS4.01元；產品用途以家具33％最多，其次皮包19％、車輛18％，雨衣9.3％、包裝材4.5％。

富林-KY表示，除配合品牌廠進駐越南，逐步開發高單價利基產品；陸續申請HIGG INDEX及RCS（回收聲明標準）等標章；並取得汽車產品品質質量IATF 16949之認證核可，發展本地汽車用座椅，取得先機。

此外，富林-KY於越南皮料街設立辦公室；瞄準越南二手汽車價格高，製作樣冊積極推展汽車座墊以超纖PU皮取代真皮；鎖定越南平陽省加工廠大本營，大型家具專案極開發；展示水性PU及環保TPU產品，吸引知名品牌廠策略聯盟。

(工商 )