資誠（PwC）會計師事務所指出，2020年台灣上市櫃新掛牌家數（含櫃轉市）共30家、年減23％，募資金額為146.8億元、年減47％。

2020年整體IPO企業平均集資額5.1億元，本國上市平均集資額8.7億元，本國上櫃平均集資額3.5億元，外國上市平均集資額為4.6億元。

在這30家新掛牌公司中，上半年10家，下半年20家，與全球IPO市場的趨勢一致，台灣IPO掛牌家數在第三季增加5家，第四季則增加15家，其中有10家集中在12月，資誠表示，IPO氣勢能否持續至2021年值得關注。

資誠聯合會計師事務所審計服務副營運長徐聖忠分析，2020年台灣上市櫃新掛牌公司有三項特色，包括半導體與生技股熱絡、集團企業持續孵出小金雞、企業提供更多ESG資訊。

徐聖忠認為，台灣廠商在2020年獲得不錯的轉單效益，加上半導體是台灣發展六大核心戰略產業的重要關鍵之一等因素，半導體產業相對易獲市場資金青睞。

至於往年IPO市場熱點之一的生技醫療產業，過去三年皆有6家以上的新上市櫃公司，2020年雖僅有3家新掛牌生技醫療公司，但已通過審議委員會審議之名單中還有5家屬生技醫療產業。顯示生技醫療產業的IPO實力不容小覷。

此外，2020年總共有7家新上市櫃公司來自集團企業，包括：智聯服務、達亞、威鋒電子、昇佳電子、陞達科技、東典光電、康全電訊等，顯示子公司分拆掛牌，或推動轉投資公司上市櫃，在台灣集團企業中，已是成熟的募資策略。

徐聖忠也表示，在30家新上市櫃公司中，有2家已編有企業社會責任報告書，有19家則是在公開說明書中，除了揭露依規定需揭露的ESG資訊之外，也在「其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊」項下補充具體行動，例如導入電子化系統減少紙張使用等永續環境相關措施、捐助弱勢及產學合作提供實習機會等社會公益相關作為，希望能幫助投資人等利害關係人更瞭解其企業社會責任實踐情形，顯示ESG議題已在台灣資本市場受重視。

(工商 )