「牆壁上的金門」后水頭的軍民和精神標語之一。（李金生攝）

「牆壁上的金門」后水頭的軍民和精神標語之二。（李金生攝）

「牆壁上的金門」后水頭的軍民和精神標語之三。（李金生攝）

「牆壁上的金門」后水頭的軍民和精神標語之四。（李金生攝）

「牆壁上的金門」后水頭的軍民和精神標語之五。（李金生攝）

金門后水頭的軍事標語，重新彩繪成為聚落新亮點。（李金生攝）

塗上新妝的戰地軍事標語，吸引遊客慕名打卡。（李金生攝）

后水頭建於清光緒年間的紅磚古厝，曾是師部駐紮所在。（李金生攝）

軍事和精神標語是金門戰地的人文圖騰，也是烽火軍民的共同記憶，坐落於東半島的后水頭傳統聚落，連月來在社區居民的用心和努力下，完成6座古厝7面牆壁和1座崗哨的油漆復原工作，再現「牆壁上的金門」精彩亮點，在社群網站的快速傳播下，成為遊客慕名打卡的新景點。

走入榮湖畔的后水頭聚落，百年古厝群參差錯落，首先映入眼簾的是間雜在巷弄間，塗上新漆的軍事和精神標語：「反共抗俄」、「保密防諜」、「為保衛中華民國而戰」、「效忠領袖」、「以軍為家」和「臥薪嘗膽」、「枕戈待旦」、「反共必勝」、「建國必成」，彷彿穿越時空，重返兩岸軍事對峙的年代。

讓這些烙印大時代記憶的標語，在歲月更迭逐漸模糊之後，再度搭配紅磚古厝回到歷史新舞台，是后水頭社區協會理事黃健覃、前理事長黃榮國和泥塑師傅陳章明3人。他們在理事長楊羡馨向農委會水保局提案「后水頭社區農村再生培根計畫」改善頹屋安全和文化美感後，自10月底開始利用閒暇時間，完成6座古厝7面牆壁和1座崗哨的油漆復原工作。

黃健覃說，后水頭曾是師部所在，駐紮防空、炮兵等多個兵種，在昔日「軍民一家、同島一命」的年代，留下這些激勵民心士氣，承載歷史軌跡的標語，當年是戰地文化的體現，今日則是珍貴的人文史蹟和觀光資源，讓它們重新再鮮明存留下來，是對烽火歷史的尊重，更是對老聚落人文的關懷。

縣府觀光處連2年推動「老兵召集令」，邀集昔日駐守前線的官兵重返英雄島，與戰地軍事和精神標語合影是主題單元之一。但開放觀光近30年的金門，它們因為自然傾圯和人為破壞，有些已殘缺不全，有些則因老屋改建或據點拆除還地於民，而從地表上永遠消失，讓回首老兵噓唏不已。

金門縣議員董森堡指出，耆老回憶當年有一位東山島老兵是清朝秀才之後，寫得一手好字，因此被徵調施作這些精神標語，期待在活化資源的運作下，為金門的文化增添精彩和厚度。

(中時 )