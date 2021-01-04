桃園市中壢區一名百歲王姓人瑞，3日傍晚一個人獨自前往住家附近的公園散步，但疑似年事已高記性較差，忘了怎麼回家，一個人在低溫寒風中走了數公里，所幸最後被平鎮警分局的巡警發現，即時協助老翁找到回家的路，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住中壢區興勇街的100歲王姓老翁，3日傍晚趁著氣溫回溫，獨自前往住家附近的公園活動筋骨，但此次出門卻忘了回家的路，加上夜幕低垂、溫度驟降，老翁只能縮著身子，漫無目的的亂走在馬路上，足足走了4個多小時、3.4公里，最後在平鎮區延平路上被巡邏員警發現。

當時宋屋派出所巡佐陳聰吉及警員徐梓傑巡邏經過，資深的陳巡佐一眼就發現在路邊腳步蹣跚的老翁有異，立即上前關心，但是老翁疑似因為年紀大，被寒風凍到已無法清楚表達語意，員警見老翁臉色發白，且身子不斷發抖，擔心老翁會有失溫之慮，趕緊先將老翁暫時帶回派出所安置，並提供熱飲茶讓老翁飲用，稍作休息。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁的身分，並順利聯繫上老翁的家人。老翁的兒子接到電話趕到派出所，看到父親平安無恙，頻頻道謝並向警方表示，父親雖然有百歲年紀、記性較差，但身子硬朗，平時都有運動的習慣，最近因為低溫只能悶在家，難得天氣回暖，所以沒帶手機及證件就急著出門運動，晚上家人發現父親未返家，除了全家外出尋找外，也向中壢警分局報警協尋，所幸這次有警方熱心的協助，不然後果不堪設想。

(中時 )