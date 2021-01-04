《亞洲週刊》日前撰文批評蔡英文總統是民選獨裁的「英皇」後，最新一期週刊再批，從近期中天新聞被關台，萊豬強行通過，異議人士被查水表等，民進黨根本是「威權復辟，青出於藍」。入口網站Yahoo也對此做線上民調，投「認同」的比例佔92.3%，投「不認同」比例有7.7%，結果呈現一面倒。

Yahoo網路投票。(圖/翻攝自 YAHOO投票網站)

《亞洲週刊》上周六(2日)於臉書發文預告前民進黨代理主席、美麗島事件受刑人張俊宏的專訪，文中指出，張俊宏認為民進黨才執政短短幾年，就以捍衛人權為名，用行政命令行打壓之實，「無異於綠營新威權主義復辟，更勝當年的藍」。

民進黨立委莊瑞雄則緩頰，若非為了台灣的對外發展，沒有人會去開放萊豬，蔡英文總統是著眼於國家未來發展，但在野黨就此大作文章，與民眾認知相差太遠。

《Yahooo奇摩》今(4日)起就做了一項網路民意調查，以「亞洲週刊批評民進黨威權更勝當年的藍，你認不認同？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為1月4日至9日，截至4日晚間6時30分為止，共有近1769名網友投票，投「認同」的有1632票、比例佔92.3%，投「不認同」有137票、比例佔7.7%，投票比例差距懸殊。

「認同」的網友認為，「民進黨已經像怪獸了」、「這就是一黨獨裁」。「不認同」則回應「比起當年的國民黨，民進黨真的太溫和了」、「民選的總統怎會獨裁呢？愛說笑」。

前民進黨代理主席張俊宏在世界人權日對綠營發出沉痛的批判，成為亞洲週刊上期封面故事——「綠營新威權主義現象」的有力註腳，該報道獲得熱烈迴響，很多人肯定亞洲週刊說出台灣民眾的心聲。 為了更深入探討民進黨何以讓台灣回到過去的舊時代，它又如何背離... 由亞洲週刊發佈於 2021年1月2日 星期六

(中時新聞網)