網通領導品牌普萊德科技（6263）4日宣布將參加美國電子大展CES 2021線上展，普萊德指出，這次公司有史以來首度全面採取線上展覽，展期預訂自2021年1月11日展開至1月14日止，線上平台則開放至2月中旬。

普萊德指出，這次參展主要在展示普萊德資通訊傳輸之創新技術和設備，亮相的產品包括綠能網路供電管理系統、智慧中央網管系統設備、工業物聯網網路基礎建設設備，促進5G、AIoT、智慧醫療、智慧製造等多元網路應用。

響應國際倡議環境永續，普萊德創新整合自然再生能源電力和智慧網路管理，擬於展期中發表全球首創之再生能源供電智慧網管控制器系列，幫助使用者即時遠程管理戶外和偏遠地區網路的太陽能或再生能源產電、終端網路設備用電和資料傳輸，為離網醫療站、智慧製造及遠距通訊應用，實現用電獨立且安全便利的網路傳輸，普萊德強調，本系列產品亦榮獲2021台灣精品獎創新肯定。

此外，普萊德亦將展出智慧中央網管系統設備與CloudViewer網路雲端化管理App，使系統管理者透過直覺式互動管理介面，快速遠端監測及控管各項網路設備狀態及運作資訊，提升網路管理效率。針對行動化通訊網路之資安保護，普萊德將展出2.5G光纖網路傳輸設備、高階Cybersecurity網管交換器、資安路由器、4G LTE IoT閘道器系列、AI 網路攝影機等等，內建VPN和友善雲端化管理，藉以保障後疫情時代遠距網路超高速傳輸和資訊安全。

另，普萊德最新工控通訊產品如Serial Device Servers、Modbus Gateway及EtherCAT傳輸設備也是本次CES展覽的亮點，連結多種通訊協定如MQTT、Modbus、SCADA和EN50155，加速工廠自動化、智慧交通網路通訊建設。此外，特別展示工業級802.3bt PoE++ 95瓦網路設備系列、具專利設計之扁平式Touch LCD網管設備和長距離供電網路設備，實時監控網路傳輸與電力效能，加速5G網路建設、IoT、AIoT 和智慧網路應用。

(工商 )