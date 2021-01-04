「國民歌王」周華健日前歡慶60大壽，他今（4日）開心宣布將於4/10五度登上台北小巨蛋，舉辦全新巡演《少年俠客》，更將在5/8首次站上高雄巨蛋。他為宣傳出奇招，日前在五月天桃園演唱會的安全須知影片中現身，不但呼籲歌迷「全程帶口罩」，還預告：「不止五月天好好好想見到你，我也好好好想見到你們的父母親、阿姨舅舅們，麻煩你們回家跟長輩說，我要辦演唱會了。」

周華健前年擔任五月天演唱會嘉賓時正好發行新專輯《少年》，因為阿信交代歌迷去周華健的臉書按讚，創下周華健臉書PO文最高「讚」數。他這次籌備攻蛋，幽默說自己食髓知味要再好好「利用」哥兒們一次，在五月天演唱會擔任安全須知大使，形同向12萬人宣傳巡演開跑，賺到免費廣告「太值得了」！

而五月天也甘心「被利用」，因為五月天出道第一場西門町演唱會的嘉賓就是周華健，雖然周華健故意說「是因為家裡住的近」才去站台，但其實周華健幫過五月天很多次，《神的孩子在跳舞》北京記者會、Just Rock It 演唱會到去年的超犀利趴，受邀的周華健都二話不說力挺，雙方擁有20年好交情。

周華健在安全須知影片中，扮成MIB星際戰警，十幾年沒打過領帶的他，一到拍攝現場就直呼忘了領帶怎麼打，他難得戴墨鏡耍帥，卻害羞自嘲：「原本想要耍帥一下讓人感覺有MIB的冷酷模樣，結果發現怎麼有點周星馳的風格！」

然而疫情嚴峻，五月天「好好好想見到你」演唱會，3月20日將移師在台南體育場舉行，門票原定1月10日開賣，前晚相信音樂突然宣布，經過多方考量與審慎評估後，決定延後售票。

是否擔心疫情，讓北高雙蛋的演出添變數？周華健透過經紀人回覆，「全民健康防疫第一，當然不用質疑，該做的防疫措施及相關，我們都會配合政府規定執行。」表示去年上半年很多計劃趕不上變化，下半年領悟一切都是最好的安排，「很多事情學會無能為力，但該做的還是要做。就只能等待柳暗花明又一村。」 周華健 <少年俠客>2021巡迴演唱會1月30日11:00AM 拓元兩場同步售票。

周華健難得戴上墨鏡耍帥。（滾石唱片提供）

周華健以〈MIB星際戰警〉的黑西裝造型現身拍攝安全須知影片。（滾石唱片提供）

周華健前年擔任五月天桃園演唱會嘉賓，在台上「練肖尾」。（滾石唱片提供）

(中時 )