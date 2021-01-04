台中遭圍剿的鴨肉業者今態度終於放軟，在粉專寫下希「時間會沖淡仇恨，但美味會留下」，卻依舊無法平息網友怒火。(摘自粉專)

外送妹質疑店家拖單，遭嗆「毛長齊再來講話」。(中時新聞網)

台中北屯一家鴨肉店業者，因嗆女外送員「毛長齊再出來講話」，這兩天遭網友瘋狂圍剿，gooogle評論被血洗只剩下1.1顆星。面對民眾怒火，鴨肉業者不但沒辦法開門營業，更被foodpanda終止雙方合作關係，全力支持受辱外送員採取法律措施。受不了外界猛烈譴責砲火，業者今態度終於放軟，在粉專寫下希「時間會沖淡仇恨，但美味會留下」，卻依舊無法平息網友怒火。

因等餐太久，遭外送員質疑是否有「拖單」的鴨肉業者，竟反嗆對方「可以轉單」、「是沒有被人打過？」、「等毛長齊再來說」而被全網撻伐。這兩天業者先後關閉臉書粉絲專頁、Google評價，也不得不關店避避風頭。

受到抨擊的業者今天也頻頻釋出善意，在臉書粉專上不斷發文，呼籲鄉民不要跟著起哄，「這樣真的會影響生計，請各位高抬貴手」，表示案件已經到和解階段，現在只想好好解決事情。儘管粉專貼文強調「會安排事發相關人員出面道歉 」，但網友還是沒見到業者道歉，繼續湧入上千人灌爆粉專。

儘管粉專貼文強調「會安排事發相關人員出面道歉 」，但網友還是沒見到業者道歉，繼續灌爆粉專。(摘自臉書)

業者粉專最新PO文則是貼出店內的菜色圖片，配合文字寫下「剁的碎碎吃的醉醉，好吃的東西，經的起時間的考驗，時間會沖淡仇恨，但美味會留下。一碗鴨肉飯傳香千里。」看得出來是在向廣大鄉民喊話，希望大家能夠放下對立，讓時間沖淡仇恨。

不過，這業者的溫情喊話顯然不被民眾買單，2小時內網友就留下近800則留言，繼續怒嗆店家「不公開道歉在那邊想用時間沖淡仇恨，這仇恨誰引起的，不反省的人，真是可悲」、「鴨香飯再香，也不敵臭掉的聲譽」、「態度不好，再好吃的東西，吃了都反胃」。

(中時新聞網)