炎亞綸期盼新的一年能舉辦演唱會。（Hit Fm聯播網提供）

炎亞綸4日赴電台Hit Fm聯播網宣傳新專輯《摩登原始人》，受訪聊起新年願望，他期許自己盡快舉辦10場小型個唱，並且站上台北流行音樂中心的舞台舉辦演唱會；問起他前東家華研國際日前與Hebe鬧出版權糾紛，炎亞綸表示自己沒有簽但書所以不擔心，反而比較怕演唱會被疫情攪局，「一切以健康為主，我個人、小我沒有那麼重要」。

炎亞綸今年斜槓賣起拌麵並開了手搖飲店，預告接下來還要推出化妝品，笑說：「就是好玩，喜歡創意行銷。」除了剛開的手搖飲還沒賺錢，拌麵營銷粗估打平投資，「我沒有看財報，也不知道賣了幾包，乾拌麵利潤真的不高」；投資項目這麼多，好奇他如何理財？炎亞綸笑稱其實自己之前投了百萬買股票「賠很慘」，好在低點買進台積電，如今反而「小賺」。

他過去常在社群發文評論時事被封「自走砲」，去年發片記者會上自白：「以前火常燒錯地方，現在是溫煮啦，世界已經夠亂了我不要再添亂了。」對於近日疫情再起，他直言沒有太大想法，「大家有意識到危險，算不幸中的大幸」；久未在社群媒體「開砲」否會忍不住？炎亞綸笑回：「我不需要再開砲了，不要再腥風血雨，這個社會承受不住。」

(中時 )