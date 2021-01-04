49歲阿美族婦女林惠美邁入中高齡後，相繼面臨失婚及失業雙重打擊，她沒有因此喪志報名職訓學打版車縫，成立個人工作室「瑪榖愛工坊」，透過網路接單，充滿色彩的原民服飾、袋包及文創小物大受歡迎，開啟第二人生找回夢想。

在電子製造業工作的林惠美，原只想安穩做到退休，卻在邁入中高齡之際失婚又失業，而之前長期站立工作導致腰椎受傷，讓她體力大不如前，她參加中餐職訓學習技能，想要開小吃店重啟事業第二春，卻因開店所需投資的設備成本太高，最後只能選擇放棄。

她想起從小常看長輩利用縫製編織技巧做族服及裝飾物，因為沒學過打版及車縫，於是報名勞動力發展署桃竹苗分署委託開辦的「平車拷克技能應用班」。林惠美回憶參訓過程，在課程中學到製圖打版、平車拷克機台操作、包款實務製作及丙級考照等，對日後創業接單幫助很大。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，《中高齡者及高齡者就業促進法》及子法在12月4日正式上路，在失業中高齡者及高齡者就業措施方面，勞動部現行已有多項中高齡者就業促進措施，如免費參加職業訓練、職業訓練生活津貼、臨時工作津貼、創業貸款利息補貼及跨域交通補助等，專法施行後將擴及65歲以上高齡者適用，並將規劃開辦高齡者職業訓練專班，民眾如有參訓需求，都可透過「台灣就業通」查詢。

(中時 )