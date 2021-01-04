賈新興分析，下波寒流5760等高線直接南壓至台灣中部以南。（圖擷自賈新興臉書/天氣風險管理公司）

2020年12月31日來襲的跨年寒流，其的5760等高線也在圖中。（圖擷自賈新興臉書/天氣風險管理公司）

2016年1月24日來襲的霸王寒流，其5760等高線也在圖中。（圖擷自賈新興臉書/天氣風險管理公司）

入冬第二波寒流即將來襲，今天感受還不明顯，但明天東北季風南下，接下來的天氣就會讓人很鬱卒。氣象專家賈新興表示，下波強度可能比上一波更強，且水氣也來得多，預估1/7深夜至1/8清晨出現最低溫。他分析，台北溫度約在6-7度之間，北部空曠地區下探3-5度，桃園、新竹、宜蘭和花蓮2千公尺高山降雪機率高。

賈新興在臉書上發文提到，他觀察了下波寒流的幾次預報，其強度有越報越強的趨勢，根據1/3晚上8點以及1/4早上8點的預測均顯示，5760等高線直接南壓至台灣中部以南，20201231（跨年寒流）和20160124（霸王寒流）這兩天的5760線也在圖中。

賈新興預估，最低溫出現時間在1/7深夜至1/8清晨，台北氣象站的低溫可能比跨年和元旦這波的7.6度還低的機率很高，預估在6-7度之間。北部空曠區/沿海或谷區預估的低溫約在3-5度，中南部空曠區也都在10度以下。寒流預計在1/7開始南下，當天一早就會感受到它的威力，隨後溫度一路下滑。

降雪的部分，賈新興說，桃園、新竹、宜蘭和花蓮2000公尺以上的山區機會非常高，時間點在1/7深夜至1/8清晨。目前來看，1/11-1/12可能還有，但強度要在觀察。

(中時新聞網)