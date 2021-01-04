「牛來運轉福滿門」10人份團圓年菜套組，共7菜1湯1點心，1月底前預訂享早鳥價、每套1萬3888元。（台北老爺酒店提供）

「冠軍排翅佛跳牆」售價3880元。（台北老爺酒店提供）

農曆春節將至，因疫情影響，國內民眾除夕圍爐大都待在家裡吃最安心，想輕鬆享用年夜飯的家庭，年菜選擇不僅變多，飯店業者近期大推年菜料理優惠，台北老爺酒店由米其林餐飲經驗的粵籍主廚劉華增掌杓的明宮中餐廳，以匠心獨具的廚藝推出「牛來運轉福滿門」10人份團圓年菜套組，1月31日前預訂、可享早鳥優惠。

台北老爺酒店外帶年菜套組，全由明宮中餐廳主廚團隊當日烹調，客人即可直接常溫享用或簡單復熱，在家品嘗5星級主廚手路菜，「牛來運轉福滿門」10人份團圓年菜套組包含五福拼盤、冠軍排翅佛跳牆、南乳稻草牛、生抽海大蝦、金銀蒜蒸龍虎斑、紅燒元蹄、瑤柱長年菜、櫻花蝦糯米飯、黑金奶皇包，共7菜1湯1點心，1月底前預訂享早鳥價每套1萬3888元（原價1萬6960元）；即日起至2月7日前接受年菜預訂，提貨期間為2月11日至13日。

其中主廚推薦「五福拼盤」可單點，限定價1980元，象徵五福豐收；梅香醉雞捲嚴選鹿野黃金雞與埔里脆梅醃製，肉質彈嫩、酸甜開胃；金棗紅茄醬九孔以番茄醬加入金棗一同熬煮，風味更清爽；牛筋凍選用高品質牛筋與高湯熬出膠質成凍，一入口牛高湯的濃郁香氣立馬化開；麻醬燻鴨胸，採用櫻桃鴨胸先以芝麻醬醃製、後用紅糖微燻，讓人吮指回味；富貴黃金條採用高雄安定烏魚子，融入奶香濃郁的起士中和鹹味，並用核桃與堅果增加口感。

單點外帶年菜另推薦「港式南乳稻草牛」售價1980元，主廚嚴選來自台東的稻米剩下的稻梗、風乾而成的稻草，層層綑住美國帶骨牛小排，與廣式南乳醬汁一同燜煮入味，剪開後肉質軟嫩、鹹香回甘，並帶有稻草清香，耗工費時呈現經典老粵菜風味。還有「櫻花蝦糯米飯」售價680元，將長、圓糯米以黃金比例混合後，與上等臘腸、紅蔥酥、香菇一起蒸煮，當油飯吸附臘味鹹香後，再鋪上滿滿東港櫻花蝦，口感十足。

以及年菜餐桌上的重頭戲「冠軍排翅佛跳牆」售價3880元，主廚以老母雞、金華火腿細心耗工費時熬煮成港式上湯，再加入排翅、鲍角、蹄筋、螺片、雞腿、菇、芋頭等食材，用料豐富，慢火精燉至少2小時而成，湯色清澈，湯味濃稠，集山珍海味於大成，是年節最不可或缺的首選。

因應小家庭需求，除了翠玉蘿蔔糕、如意芋頭糕、瑤柱臘味蘿蔔糕、主廚特製的明宮XO醬等品項外，外帶年菜套組的菜色同時也提供單點。老爺烘焙坊也針對年節送禮需求，將台北老爺必買的牛軋糖、鳳梨酥、夏威夷果仁塔、草莓雪Ｑ餅等熱門商品，搭配新春限定巧克力等點心，推出「大吉大利」、「好運旺旺」以及「老爺經典」等多款禮盒，每組360元至1480元。

(中時 )