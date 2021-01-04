在2020年美國總統大選敗選的川普於2018年正式發動陸美貿易戰，對大部分的大陸進口商品加徵25%關稅，不僅引發全球經濟震盪，美企也深受其害，雙方在2020年1月簽署陸美第一階段經貿協議，至於即將上台的拜登政府要如何與北京當局應對，外媒認為，目前的局面給了拜登很好的情勢，但想要做好事情，多個領域必須兼顧。

據《華爾街日報》報導，彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)分析數據指出，美國對陸進口商品關稅稅率已經從2018年1月前的平均3.1%，如今達到19.3%，與協議簽署前的21%相比，僅略微下滑。大陸對美進口商品關稅也從8.0%上升到現在的20.3%。從這些數據可以肯定，大陸無法兌現採購美國進口商品的承諾。直到去年11月，大陸只採購承諾美國農產品總量的三分之二。

拜登先前指出，他上台後不會立即取消關稅，這對於大陸經濟衝擊比美國還大，因為大陸更仰賴出口貿易。目前大陸經濟表現依然強勁，主要是大陸為首波擺脫新冠疫情衝擊的經濟體，去年11月，大陸以美元計價的貿易順差甚至創下750億美元的月度新高紀錄。

彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown指出，與盟友合作一起制衡北京當局勢力，但如今歐盟與北京當局剛簽署投資協定，讓人更加懷疑歐洲是否願意與美方合作。

雖然川普替拜登留下一些談判工具，但開闢太多戰場也是川普最大問題，執著於降低貿易逆差，逼大陸購買更多美國進口商品，加上對大陸不公平貿易爭端，包括強制技轉以及竊取智慧財產權等議題，2件事某些方面互相牴觸。

拜登現在能做的，就是加強在北京當局在新疆人權問題的著力點，以及取消配額等措施，讓美國的戰場縮減並聚焦重要議題，川普所引爆的陸美貿易戰證明關稅措施還是有相當用處，未來陸美談判的彈性更大，只要不要像川普行為草率，導致美企利益受損以及降低對金融市場影響，美國還是有機會取勝。

(中時新聞網)