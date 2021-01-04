黃男在去年底凌晨持模擬槍，先後到2家超市亮槍，向店員恫稱：「有錢嗎？」、要求「把東西給我」，共搶得5050元，警方循線逮捕，查獲該把無殺傷力的模擬槍及道具子彈。黃男到案辯稱只是恐嚇取財，檢察官以他攜帶凶器模擬槍，外觀與一般槍枝無異，一般人應無法辨識，依7年以上徒刑的加重強盜罪將他起訴。

起訴書指出，黃男攜帶1把模擬搶，內含道具子彈，但槍管未打通，在2020年11月29日凌晨2時許進台中市屯區1家超商門市，自腰際取出槍，並詢問店員：「有錢嗎？」，店員告知只有小額鈔票，黃男要求交付現金，店員看他手持槍械，不敢抗拒而交出4600元。

隔天凌晨4時許，黃男又持該把模擬槍到西屯區1家超商門市，拉動滑套後將槍放在腰際下擺，對店員說：「把東西給我」，並恫稱：「不要逼我動手」等語，店員見黃男手持槍械，不敢抵抗交出450元。

案經被害人報案，警方當天30日晚間循線到北區1家旅店搜索查獲，並查扣該模擬槍枝及道具子彈13顆等證物。警方將槍械送檢驗，經初步檢視報告，該槍的槍管未打通，並非管制槍枝。

黃男到案辯稱，他持模擬槍到便利超商，只是恐嚇取財，並沒有強迫店員一定要交出錢財，也沒打算要傷害他們。

檢察官認為黃男所持的模擬槍，外觀與一般槍枝無異，一般人應無法辨識有無殺傷力，被害人考量槍械危險，不敢冒風險抵抗，認定黃男所犯是刑法330條第1項的攜帶凶器強盜罪，將他起訴。

(中時 )