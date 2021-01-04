不少人嚮往浪漫的婚姻，但卻不乏有人會在籌備結婚的瑣事中打退堂鼓。舞台劇導演暨編劇羅北安以個人婚禮經驗為靈感，揉合田野調查，1997年推出《結婚！結昏？辦桌》，在台灣少見音樂劇的年代，讓導演吳念真等演員挑戰在台上又跳又唱。迎接今年將再次搬演，綠光劇團廣徵更多舞者，要比照熱門作《再會吧北投》，讓舊作再創里程碑。

羅北安說，自己的父母是湖南人，太太的母親則是客家人，當年結婚，有文化差異的雙方，光是為要不要有喜餅，就足以吵上一架，「但我的經驗其實還算平和，沒什麼大紛爭。聽過一個案例，是新娘新郎為禮金600元對不上而翻臉。」顯見婚姻籌備中，足以使人納悶「我是昏頭了才結婚」。

1997年首演的《結婚！結昏？辦桌》，至今已是第3度加演。故事描述一對將步入禮堂的新人，男方父母離婚，女方原生家庭則因父親嗜賭且風流成性，而鬧得十分不愉快。當2個家庭將隨連理合而為一，加上婚禮綜藝團、總鋪師的故事，在音樂與舞蹈下，更顯笑淚交織。

羅北安表示，結婚前的人，多會以為結婚只是2個人的事情，但其實婚姻並不簡單。當年編寫的劇情，在離婚率高、結婚率低的現代社會，仍有所呼應，多年間甚至有想過寫一齣《離婚！離昏？辦桌》。如今搬演，則希望能將視覺聽覺做到位，讓觀眾更能投入其中。

藝術監督吳念真表示，2010年加演時，自己飾演一位父親，要在舞台賣力唱跳，笑稱此回「真的沒力氣」。對於再度加演，則抱持期待，「以前台灣比較少音樂劇，如今音樂劇非常多。至少要將整齣戲規格拉到《再會吧北投》的等級，記得11年前演出，台下只有2台電子琴，有點寒酸。希望年輕舞者來參加，一張青春臉孔會為作品增色不少，也可以進劇團看音樂劇如何形成。」

藝術監督柯一正表示，羅北安結婚時，自己借了台賓士車當天載他奔波，也見證羅北安從那刻開始醞釀故事，「這個戲可以一演再演，戲是快樂的，但人自己也能藉此思考。」

《結婚！結昏？辦桌》舞者徵選資訊詳見綠光劇團臉書。

(中時 )