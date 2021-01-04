營造業職災長年居各業之冠，2019年營造業職災死亡人數高達168人，為近5年最高，雖然去年截至12月27日降幅15％為142人，為持續保障勞工安全，勞動部表示，將要求「勤察嚴罰」，發現施工安全設施不全者即予以處分，並提升檢查量20％。

勞動部長許銘春今(4)日率職安署及新北市政府勞動檢查員，前往新北市林口地區的4件大型建案工地進行勞動檢查，根據今日統計，4工地共檢查出28項缺失、4處停工、罰鍰新台幣50萬元，其中以旺洲逸品住宅新建工程缺失處占9項、停工2處，開罰金額高達36萬居多。

旺洲逸品住宅新建工地去年1月曾發生工人墜落數米不幸身亡的重大職災，當時已列為重點檢查對象，事隔一年，今日勞檢則因施工架與管溝挖掘擋土不符規定，勞動檢查員已要求部分停工、開罰並限期改善。

職安署長鄒子廉強調，只要在停工期間就不可開挖管溝也不能使用未符規定施工架，改善後經地方政府同意後才可以復工。

勞檢頻率方面，職安署指出，凡是3年內發生過2起重大職災的場域將列為「高風險施工場所」，屆時將會每月檢查1次；若2年內發生2起重大職災，檢查間隔將縮短為每2周1次。

另外勞動部將2021年定為「營造業減災年」，全國勞檢場次將從去年的5.6萬場提升到6.5萬場，檢查量較去年增加20％。

許銘春指出，勞動檢查目的是為督促事業單位落實職業安全衛生法令，仍需由工程業主及施工廠商等落實施工安全衛生自主管理及稽核，始能防止職業災害發生。

(中時 )