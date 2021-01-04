有「特優校長」、「便當督學」稱號的前教育廳專門委員余瑞霖去年12月18日逝世，享嵩壽一百歲，並於4日上午於台南殯儀館明德廳舉行告別式，台南市長黃偉哲感懷余故校長在教育上的貢獻，特地前往頒發卓越市民表揚狀。
余瑞霖故校長從民國42年（1953年）起主持新豐中學，於新豐16年的校長生涯，深受社區民眾及學生愛戴，後又於民國57年（1968年）創建旗美高中，其努力的表現獲「特優校長」肯定。
而轉任教育廳督學後，余瑞霖故校長因每每自帶飯盒，都不接受校方茶水以外的招待，因而獲得「便當督學」的稱號；他豐富的辦學經驗，更能對各校校務提出可行建言，獲得各校尊敬與推崇。
當年以一襲中山裝走遍全台各級學校，勤儉、踏實聞名的余督學，在退休時光仍活出精采人生，勤於運動、身體健朗，不停歇的演講與寫作，一直以「教育人」為己任，對教育提出建言。今哲人已逝，讓教育界同聲惋惜。
(中時 )
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