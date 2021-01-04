游小白推出一系列以「三騰」為名的插畫周邊商品。（史坦利國際傳媒提供）

游小白推出一系列以「三騰」為名的插畫周邊商品。（史坦利國際傳媒提供）

在電視劇TVBS《女力報到》飾演游光興的藝人游小白，從小就喜歡畫圖，學生時期更因為追求心儀女生，用插畫繪製成書送給對方，試圖贏取芳心，無奈最後還是徒勞無功。導演在得知游小白學生時期初戀故事後，刻意把這段純純的戀愛故事搬上螢幕，讓他化身畫家「三騰」，和大元在劇中談了一段無緣的愛情，劇情播出後，意外讓他的插畫作品爆紅，粉絲敲碗跪求游小白能出插畫周邊商品，不少廠商都嗅到商機，爭相想和他簽訂插畫授權，經過一段時間的深思熟慮，游小白決定和「三騰」的伯樂、《女力報到》的製作公司「史坦利國際傳媒」合作，推出一系列以「三騰」為名的插畫周邊商品。

游小白表示：「出道近10年第一次覺得自己很紅，但紅的居然是自己的插畫作品而不是我本人，這感覺很奇妙，就好像我變成了『三騰』的星爸，不過也非常感謝史坦利國際傳媒給我這個機會，開啟了我的斜槓人生事業。」他希望接下來推出的「三騰」周邊商品大家都能喜歡，也能一起感受到他當初創作「三騰」初戀時的感覺。

這次「史坦利國際傳媒」和「三騰」首推的聯名商品共有三樣，分別是「三騰是變色龍杯杯」、「三騰滿頭飛帽帽」、「偷看你三騰襪襪」，首批商品限量2021個，1月4日起在CKTV史坦利國際傳媒FB粉絲團及IG上販售，而一向熱心公益的游小白，也非常感念大家對他愛戴，決定將首批的個人版稅捐作公益，希望可以幫助更多需要幫助的人。

2020年對很多人來說是非常不平順的一年，但對游小白來說卻是非常幸運的一年，除了持續在《女力報到》演出外，他也繳清了房貸，買了新車，之前差點被騙300萬購賣台東土地的事也逃過一劫，現在又開啟了「三騰」斜槓人生新事業，真可說是名利雙收，接下來新的一年的計畫，是希望能開一間以「三騰」為名的包子店，游小白說自己很喜歡吃包子，不過每次看到很多包子店都油油髒髒的，大大影響了他的食慾，所以他想開一間很有人文氣息的包子店，整間店都是以「三騰」的插畫圖案做為設計，讓消費者除了滿足口腹之慾外，也能讓滿足視覺的饗宴。

(中時 )