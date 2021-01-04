涉嫌偷渡來台未果被捕的12名港人案，其中10人上周已在深圳宣判。不過，案中2名家屬委派的內地律師——任全牛和盧思位，近日先後收到通知，將被當局吊銷執業資格。

據《香港經濟日報》報導，被捕港人喬映瑜家屬委託的律師盧思位，今日收到四川省司法廳的通知書，指其在網上多次發表不當言論，時間跨度長，發文數量多，「嚴重損害律師行業形象」，造成惡劣社會影響，已觸犯內地的《律師法》。

四川省司法廳與河南省司法廳發出通知，指稱2名律師在網上多次發表不當言論，嚴重損害律師行業形象，違反《律師法》，決定吊銷其律師執照。（圖／臉書@12港人關注組）

至於被捕港人黃偉然家屬委託的律師任全牛，則於上月31日收到河南省司法廳通知，根據前立法會議員朱凱迪下午在社交平台上載的告知書，當局指，2018年11月7日，任全牛代理張某朗等人利用邪教組織破壞法律實施罪一案時，庭審期間有關行為，違反了《律師執業管理辦法》第39條第（三）項的規定，違法行為性質、情節惡劣，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響。

報導說，兩份通知書均提到，盧思位和任全牛可在收到告知書起3日內，提出書面陳述、申辯意見，逾期會被視為放棄陳述、申辯權利。

聲援這批偷渡客的12港人關注組在臉書貼出聲明，譴責當局打壓盧思位與任全牛律師。聲明批評當局先後在12月31日與1月4日發出吊銷職業證書的通知，「明顯是針對兩位律師感冒當局不諱，堅持捍衛12港人基本權利，施以懲罰，斷其生計。」

(中時新聞網)