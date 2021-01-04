屏東縣內埔警分局公布去年轄區內（內埔、萬巒、瑪家、泰武4鄉）十大易肇事路口，全部都在內埔鄉，集中在台一線上、內埔市區周邊道路、屏東科技大學周邊道路。警方除了提醒用路人到這些路口要小心駕駛，也對部分路口交通工程改善予以建議。

十大易肇事路口分別為：一、台一線、復興路口，二、自強路、勝利路口，三、壽比路、科大路口，四、台一線、新中路口，五、壽比路、學府路口，六、科大路、新生路口，七、科大路、大同路口，八、台一線、延平路口，九、台一線、自強路口，十、光明路、南華路口。

其中台一線共有4個路口上榜，主要是因為行車速度較快的緣故；內埔市區周邊道路因人口較密集，事故自然較多；美和科技大學及屏東科技大學周邊道路也上榜，主要是因為學生多，年輕人騎乘機車較易衝動、貪快的關係。

內埔警分局長蔡耀順說，每年年底及隔年初為交通事故的高峰期，為了降低交通事故發生，已至易肇事路口會勘，並對部分路口交通工程做出改善建議，將陸續發函各權責機關辦理。

除了公布十大易肇事路口，提醒用路人注意安全外，也將加強各項交通教育宣導及交通執法，希望降低交通事故發生率。

(中時 )