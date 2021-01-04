52歲資深藝人王彩樺除了出唱片、拍電視劇和當作家，也是各大節目的常客，近日她上談話節目《11點熱吵店》分享剛出道時被魔術師拱生吞金魚的往事，超離奇的經驗令現場來賓都感到詫異。

王彩樺在節目中自述剛入行時年紀輕不懂事，加上個性很敬業，只要製作單位提出需求幾乎都會照辦，某次她受邀錄一個節目的魔術單元，事先找復興劇校的羅飛雄老師學魔術，一到就先被要求喝一杯米酒，接著老師下令活吞金魚，讓王彩樺震驚不已，但身為新人就算覺得奇怪，還是硬著頭皮吞下1隻金魚，想不到對方又要求再繼續生吞，總共吞下3隻金魚，「你吞下去後還感覺到魚的尾巴還在動！」

主持人Melody聽完大驚，連忙問：「這跟魔術有什麼關係？」王彩樺說吞完3隻金魚後，魔術老師便拆解表演手法，拿了一個藏了3隻金魚的握把，只要啟動開關，魚就會游出來，再藉由水花營造吐金魚的錯覺，「其實吞進去就吞進去了！它沒有辦法藏的。」

王彩樺回憶那時猶豫要不要接這個通告，壓力大到鬼剃頭，最後怕退演出會接不到下次的通告，只好帶著緊張的心情再度面對。

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(中時新聞網)