國民法官制度定2023年上路，台北地院今舉行模擬法庭，審理丈夫殺妻重大刑案。為完全符合新制，首次採用起訴狀一本主義，讓合議庭及國民法官均維持空白心證狀態參與審理，繼準備程序後，北院將於2月22日模擬選任程序，屆時將選出審理本案的國民法官。

北院表示，本件模擬案起訴時，被當是羈押狀態，為避免合議庭因接押被告而接觸卷證汙染心證，接押程序由其他法官進行，並製作實質接押卷，確保合議庭及國民法官都能維持空白心證，全部過程完全擬真不馬虎。

北院指出，國民法官法新制採用當事人進行主義，如當事人無法有效舉證攻防，審理將冗長且無重點，因此依《國民法官法》規定，去年12月7日先由合議庭邀請檢辯雙方就案件進行實質協商，讓準備程序及審理程序更加順暢，減輕國民法官負擔，實益也確實反映在今天模擬庭中，歷經3個小多時順利終結準備程序。

繼準備程序後，北院定2月22日上午進行國民法官選任程序模擬，為使更多民眾參與選任程序、加深對國民法官制度的認識，將改採「先抽籤後篩選」方式進行，並在會議室內舉行，減輕民眾壓力。北院呼籲，民眾若接獲通知，務必撥空參加，體驗成為國民法官的一員，與專業法官共審共判，在司法中實現民主的精神。

(中時 )