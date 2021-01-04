空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛艦機、1架運8遠干機、1架運8技術偵察機及1架運9通信對抗機，侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

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未設臨停卸貨區引反彈 花蓮市科技執法急喊卡

(中時 )

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