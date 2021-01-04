空軍證實4架共機進台灣西南空域 3架運8、1架運9 19:532021/01/04 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛艦機、1架運8遠干機、1架運8技術偵察機及1架運9通信對抗機，侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 錶妹來了3／新款綠水鬼才上市3個月就有假 有發票有保卡錶販也吃癟 未設臨停卸貨區引反彈 花蓮市科技執法急喊卡 (中時 ) #共機 #空軍 #台灣 #西南空域 #運8 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸牌手機低調登台 5G新機最貴1萬6有找 04:102021/01/04 時尚消費 為弱勢募年菜 盲人吳春成挑戰環台馬拉松 18:282021/01/04 寶島 海上軍演 解放軍運-20現永暑礁 04:102021/01/04 焦點新聞 陳文茜也曾罹肺腺癌 2度施打急救針：很接近死亡 13:342021/01/04 政治 境外移入新增3例 40歲台女「3個月內兩度確診」 13:262021/01/04 生活 新聞早班車》對陸出口占比勁揚 20年新高 06:312021/01/04 政治 華航「空中女王」退役作 藏3大之最 15:432021/01/04 生活 《國際產業》三星14日新機Galaxy S21發表 29日問世 15:062021/01/04 財經 濁水溪出海口 百種野鳥爭豔 04:102021/01/04 地方新聞 視察國產豬加工廠 侯籲：趕快公開進口商資訊 12:012021/01/04 政治 機捷延伸線A22站預計2022年如期通車 18:042021/01/04 區域情報-桃園 政治熱門新聞 《亞洲週刊》嗆民進黨這8字後 最新民調竟一面倒 - 政治 蘇貞昌視察萊豬全是作秀？蘇醫師一篇文爆可怕內幕 - 政治 反萊之火綠營放的 蔡英文竟推給前朝 林濁水憂敗象已露 - 政治 川普任內推動2全球大事 林濁水爆：台灣人難以想像 - 政治 政院嗆萊豬零檢出「違憲」藥師看完一句話秒打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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