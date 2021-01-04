41歲韓國女星蔡琳因演出《愛上女主播》走紅，去年底證實和大陸男星高梓淇結束6年異國婚姻，婚變後，她首度在社群網站曬近照，雖然照片裡的她開懷大笑，卻被網友指出藏不住憔悴。

蔡琳3日在IG曬岀和朋友外岀喝下午茶的照片，寫下：「2021年開始怎麼樣？我還是需要咖啡跟甜品充電。」照片中，蔡琳被捕捉到一邊滑手機一邊大笑，雖然模樣看似開朗，但有部分網友認為她看起來有些憔悴，同時也留言祝她新年快樂。

蔡琳離婚後首曬近照。（圖／翻攝自IG）

蔡琳開朗大笑，但不少網友認為藏不住憔悴。（圖／翻攝自IG）

蔡琳2006年結束和第一任老公李承煥的婚姻後，開始把工作重心轉往大陸，2012年接演陸劇《李家大院》和高梓淇飾演夫婦而結緣，兩人2014年承認戀情，同年10月甜蜜完婚，並在2017年生下兒子「禮物」。

去年底，雙方被爆料已經離婚，傳主因是蔡琳要求先生陪她到韓國生活被拒絕，而蔡琳在消息曝光後，於IG發文：「我不是那種通過解釋很多來求得理解的性格，我的人生只是默默地盡最大努力生活。」默認離婚，而高梓淇也在微博回應：「真誠的感謝，真心的祝福，願不被打擾、一切安好『禮物媽媽』」認了婚變。

(中時新聞網)