近日，山東旺旺食品有限公司、中國工商銀行上海漕河涇開發區支行與山東旺旺上游生乳供應商舉行融資合作簽約儀式。山東旺旺食品有限公司總廠長周建新、旺旺集團乳飲生產處副處長沈建軍、金融管理處經理葉羚、中國工商銀行上海漕涇河開發區支行普惠金融事業部總經理周曉偉以及山東旺旺生乳供應商代表出席簽約儀式並分別發表談話，表示面對疫情帶來的衝擊，山東旺旺將盡力維護牧場利益。

山東旺旺食品公司稱，2020年面對突入其來的新冠肺炎疫情，對人們的正常生活和生產經營秩序造成衝擊，山東旺旺在確保生乳品質安全的前提下，不拒收牧場奶量，透過集團內部轉移庫存壓力，最大程度維護牧場利益，確保牧場生乳正常交售，奶款按時發放。

而隨著全球疫情卻進一步惡化，大陸進出口貿易受到衝擊，大陸國內玉米、豆粕等大宗農產品價格大幅上升，飼養成本進一步上漲，部分牧場面臨資金短缺情況，經營出現困難。旺旺集團為促進奶源基地建設，支持牧場發展，解決山東旺旺上游生乳供應商面臨的困難局面，經集團總部與多家銀行多方協商，並與中國工商銀行上海遭河涇開發區支行經過多次討論後達成合作，上海漕河涇開發區支行為山東旺旺制定金融服務方案，為上游生乳供應商設計並提供了便捷的經營快貸線上融資服務，為現有合作牧場提供5000萬（人民幣，下同）融資總額度。

隨著生乳供應商首批1200萬融資簽約落地，也為生乳供應商發展奠定了資金基礎，保障生乳供應商的規模擴建、飼料支出、人工支出等日常用款需求。

旺旺集團表示，旺旺與各生乳供應商合作多年，雙方秉承「互尊互信，互利共贏」原則，不斷推進雙方友好合作，各生乳供應商取得一定程度的規模發展，旺旺也在各位生乳供應商的支持下，取得一定的業績發展。後續將繼續與工行上海漕河涇開發區支行攜手共進，也為其他基地上游生乳供應商提供融資服務，期待與更多的牧場建立生乳供應合作關係。

(中時 )