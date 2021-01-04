英飛凌科技股份有限公司（FSE：IFX／OTCQX：IFNNY）智慧型進出人流計數器解決方案榮獲2021年CES「智慧城市」項目創新獎。該解決方案採用單一XENSIV 60 GHz雷達和整合式軟體，實現精準、匿名、非接觸式的人流計數，並透過流量指示燈系統指示是否允許進入。

在這個必須保持社交距離以減緩COVID-19疫情擴散的時期，該雷達型進出人流計數方案提供了有效的方法來管理商業大樓、辦公室和公共場所的空間駐用和人流狀況。

英飛凌智慧型進出人流計數器解決方案採用單一XENSIV 60 GHz雷達和整合式軟體，實現精準、匿名、非接觸式的人流計數。

英飛凌科技美洲分公司功率與感測系統事業部資深副總裁Maher Matta表示：「我們很榮幸獲頒CES創新獎，這是全球最重要的消費性展會之一。這座獎項是對我們『讓生活更加便利、安全及環保』的使命的認可。自疫情開始，我們計畫打造一個創新的解決方案，能使企業能持續安全營運，同時也為個資隱私提供保護。我們的智慧型進出人流計數解決方案捨棄攝像機而採用雷達，因此得以實現這些目標。」

智慧型進出人流計數解決方案將於2021年1月12日至13日在全數位CES的英飛凌展示平台展出，會中也將展出其他針對下一代智慧型消費性裝置所設計的解決方案。

英飛凌的展示平台以提升消費者體驗、連結現實與數位世界的技術為核心，展示重點還包括：物聯網（IoT）應用的智慧聯網裝置、能有效率地處理電子系統能源需求的功率半導體，以及提供卓越音質的音頻IC等。

英飛凌感測器系列具備突破性的產品，獨特的低功耗設計和系統級思維。XENSIV感測器系列透過飛時測距（ToF）成像、獨特的CO2偵測和壓力感測器以及MEMS麥克風，助力為直覺化感測定義及打造一個全新裝置類別。感測器應用是科技產業中充滿活力的領域，將為智慧建築和預測性維護、智慧音箱和照明系統以及穿戴式裝置帶來顛覆性的功能。

英飛凌完整的功率IC產品組合和廣泛的微控制器IC系列可滿足消費者和工業裝置製造商對無線充電及高密度充電器和適配器設計的要求。

無線充電讓消費者可以拋棄實體電線，改以安全、高效、專為手持式裝置設計的充電器，打造「常時啟動」（always on）的生活型態。注重上市時程的製造商可以仰賴英飛凌及其合作夥伴的評估板和參考板，來打造符合標準且認證就緒的生產設計。

此外，英飛凌的 MERUS D類音頻放大器與驅動IC和模組支援每通道20 W至2000 W以上的應用。英飛凌音頻裝置採用多級放大技術，可降低耗電量、減少干擾並確實消除頻外雜訊。

其優異的效率展現出色的可攜式音訊，減少多通道解決方案效能產生的熱量，並且為任何外型尺寸的系統，從音質優異的智慧型音箱到專業級放大器，帶來設計自由度。

(工商 )