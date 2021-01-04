NEC台灣宣布，協助交通部中央氣象局提升地震與海嘯預警能力的《臺灣東部海域地震與海嘯海纜觀測系統》建置計畫，已於2020年7月完成海纜舖設及地震與海嘯觀測系統安裝，10月中完成運轉測試，12月正式啟用。

本計畫從宜蘭外海延伸到屏東縣枋山，海纜總長達620公里，將有助於氣象局在臺灣東部海域發生地震時，爭取10秒以上的預警時間，並為沿海地區創造20到30分鐘以上的海嘯預警時間，提升國內預警防災能力，大眾運輸系統捷運與高鐵可有更多寶貴時間減速，有效降低生命財產損害，也提高對社會安全的保護。

「我們很高興能為臺灣強震監測及東部近海海嘯預警水準，再次建立另一個歷史性的里程碑。」NEC台灣總經理賴佳怡表示，「NEC集團已投入世界各地海底電纜專案超過40年以上，舖設的海底電纜超過25萬公里，長度可以繞地球6圈。秉持多年累積的技術與經驗，NEC 將持續為改善臺灣地震監測效率而貢獻心力。」

中央氣象局為提升東部外海強烈地震預警能力，建立臺灣近海海嘯預警功能，於2007年開始執行「臺灣東部海域電纜式海底地震儀及海洋物理觀測系統」(Marine Cable Hosted Observatory, MACHO) 建置計劃。NEC集團因具備光纖傳輸設備、海底光纖中繼器、海底電纜等製造能力，能提供海洋狀況調查與線路設計、海底電纜系統的安裝與舖設，以及從訓練到交貨的全方位解決方案。

NEC此次所佈建的海纜長度達620公里，安裝深度最深處達水下5,800公尺海床。此海纜整體路線從宜蘭外海一路綿延穿梭經過花蓮、臺東至屏東外海，再上岸接入屏東枋山的海纜陸上監測站。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，「氣象局持續推動民眾有感的地震資訊速報服務。而NEC獲全世界各國採用的光纖傳輸及海底電纜等設備，不但讓我們能24小時持續、即時地將數位資訊由海底觀測儀器傳送至陸上監測站，加強監測地震與海嘯活動，更讓臺灣在相關領域更貼近世界潮流並位居領先地位。」

(工商 )