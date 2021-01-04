台電苗栗區營業處4日完成新、卸任處長交接典禮。（台電提供／何冠嫻苗栗傳真）

台電苗栗區營業處4日舉辦新、卸任處長交接典禮，卸任處長胡忠興榮調新竹區營業處處長，職缺由鳳山區營業處處長陳華信接任。

4日交接儀式由台電公司業務處處長郭芳楠監交。郭芳楠表示，胡忠興學術淵博，任事積極盡責，任內帶領苗栗區處團隊致力穩定供電，並配合政府政策，推動再生能源併網、防災韌性計畫下地工程及田美、大埔、日南、公館等變電所設備汰換工程，提高供電可靠度及運轉能力，對地方產業發展貢獻良多，尤其為推廣再生能源，與苗栗縣政府合作成立全國首創再生能源聯合辦公室「電栗站」，縮短審查作業時間，提升行政效率，加速再生能源申請時程，為苗栗區處寫下歷史性的一頁。

陳華信則在擔任鳳山處長期間，配合高雄市政府工務局推動「108年度直轄市、縣(市)推動共同管道業務」，獲內政部督導評列甲等，並配合高雄輕軌工程穩定供電，協助高雄市輕軌如期營運。

郭芳楠讚賞陳華信在職期間績效卓著，對公司貢獻良多，期許在他過去豐富的經驗，以及在歷任處長打下的良好基礎下，定能領導苗栗區處團隊繼續致力穩定供電、推展業務，開創優異成績，工安零災害，勞資和諧。

(中時 )