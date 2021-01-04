40歲劉姓女子日前開心將中獎200元發票貼在臉書即時動態，上傳後不久覺得不妥隨即撤下，事後拿著發票到商店準備消費時，才被店員告知獎金已被領走，劉女怒向警方報案，警方調查發現是34歲吳姓男子利用掃描QR Code領走獎金，近日將通知他到案說明。

劉女表示，貼文除了分享自己中獎的喜悅，順帶也提醒好友記得對獎，沒想到卻遭到不法人事盜領，警方通知指認犯嫌時，發現並不認識對方，也未加他好友，並不清楚對方如何獲得僅好友才能觀看的發票照片，懷疑是犯罪集團所為，將對犯嫌提告詐欺。

「統一發票兌獎APP」是財政部在2019年推出，1000元以下的獎項，將中獎發票證明聯拍照上傳兌獎平台，經比對發票上的「QR code」、「隨機碼」與營業人開立發票資料無誤後，獎金即時匯入中獎人帳戶。

國稅局表示，為防範冒領行為，「統一發票兌獎APP」在領獎前必須經過領獎人身分、匯款帳號2道認證機制，如遭盜領一定找得到冒領人追回獎金，中獎獎金也一定會歸還中獎人。

(中時 )