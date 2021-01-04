內政部營建署長吳欣修勘查金門古厝修復情況。（金管處提供）

金門古厝的修復講求傳統營造規制的保存與延續。（金管處提供）

金門傳統古厝承載豐厚人文內涵，金門國家公園管理處今年以「南山12、19號及北山62號傳統建築修復工程」獲得行政院公共工程委員會第20屆金質獎，在維護紅磚文化方面取得具體成果。

金門國家公園管理處在1995年成立，主要工作之一即是維護轄內傳統聚落風貌，避免新式建築遮蔽傳統聚落天際線，在創造多贏的概念下，向居民以設定使用權30年，進行古厝整修與委外營運，20年來投注經費近新臺幣7億餘元，完成近90棟古厝修復工程，以民宿、賣店及展示館的經營型態，在居民、遊客與保存古厝與傳統聚落風貌中，獲致可觀的成果。

金管處說明，古厝的空間長寬高的尺寸與位置，皆有祈求子孫豐衣足食、人丁興旺、官運亨通的寓意。在營建過程中，傳統匠師恪守金門在地傳統建築規制，避免出現伸長手、見白、咬箭、目屎留滴的狀況，也講求地方風俗，如正脊煙筒內合脊十二物，大樑上掛著樑燈、五穀傘、金花等等，皆有丁、財、貴生生不息、多子多孫的用意。

金管處委託設計監造單位在修復過程中，逐一訪談李氏族親對於古厝風貌的記憶，並參酌周邊的古厝樣式和內涵，讓整個修復進程和結果更加完美。

(中時 )