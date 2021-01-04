生策會4日舉行年會，並發布2020年傑出標竿企業，由逸達、合一、緯創3家公司抱走大獎。

有鑑於生醫產業研發能量已聚足，生策會每年欽選的標竿企業，也自2020年起進入大蛻變，副會長楊泮池表示，未來獲選的公司該年度須具有實蹟，才得以表揚：

一、當年度取得重大國際授權授權金至少超過1億美元。

二、研發創新產品係為解決全球重大疾病,並於當年度取得歐·美、台灣至少兩項上市許可、或新藥完成全球三期臨床試驗。

三、當年度對醫療大健康產業具有重大投資·規模至少達2億美金。

逸達開發的前列腺癌新劑型新藥Camcevi（即FP-001 50毫克及FP-001 25毫克），去年以1.24億美元授權長春金賽藥業，目前金賽已根據合約於上個月（12月）2日完成支付800萬美元簽約金；逸達將從12月取得該款項起陸續認列權利金收入。

另外，合一除了治療異位性皮膚炎與過敏性氣喘的FB825，2020年4月以5.3億美元（約台幣159億元）授權丹麥大藥廠Leo Pharma外，治療糖尿病足慢性傷口潰瘍（DFU）新藥ON101也完成全球三期臨床試驗，有機會在2021年取得台灣、中國和美國上市許可。

從科技業跨足醫療產業的緯創醫學，開發的Keeogo外骨骼機器人，解決中風與行動不便患者困境·讓患者重獲行動自主權，該產品在2020年已在台、美取證上市。

(工商 )