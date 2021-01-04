結婚是人生中的大事，不僅要挑選一個適合自己且相處融洽的對象，有些女性甚至還有「旺夫運」，在婚後可以讓家庭和夫妻雙方的事業，都有更加開闊的發展！搜狐號《星了個星座》發文分享，有4個生肖的女性不但旺夫還帶福，像是生肖屬豬女性的朋友很多，在婚後就可以將這樣的好人緣分享給丈夫。

1.屬豬女

生肖屬豬的女性聰明伶俐且口才好、表達能力很強，非常擅長處理人際關係，朋友特別多，走到哪裡都很受歡迎；再加上屬豬女相當熱心，看到朋友有困難都會主動伸援手，這讓她們的人緣極佳，有不少貴人都願意給予幫助。若是娶到屬豬女，不僅可以旺夫，還可以把自身的福氣、資源都帶來夫家！

2.屬虎女

生肖屬虎的女性相當大氣，還很熱心腸，喜歡結交朋友且重感情；在工作上，屬虎女也非常能幹、獨立。因此屬虎女在婚後也可以保持自我，勇敢追求夢想，在職場上奮力打拚，同時也可以打理好家庭，如果娶了屬虎女，她們在事業上也能夠給予另一半很多的幫助及支持。

3.屬雞女

生肖屬雞的女性在12生肖當中屬於「顏值擔當」，走到哪裡都容易被人關注，在異性眼裡更是富有魅力，所以屬雞女的桃花緣非常旺，身邊總是不缺追求者；而且屬雞女的個性相當溫柔，也相當重視家庭，婚後她們會很在乎家人和另一半，是個有十足責任心的好妻子。

4.屬蛇女

生肖屬蛇的女性雖然看起來比較高冷、難親近，且不太擅長社交，但事實上，她們也是擁有獨立思想的優秀女性，她們能夠持續在事業上保持積極上進的態度，同時也做好照顧家庭的工作。婚後，屬蛇女會將更多的重心擺在家庭上，並全心支持另外一半的事業！

(中時新聞網)