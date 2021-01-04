南韓食品醫藥品安全處4日表示，已受理並開始審核阿斯特捷利康南韓公司提出的新冠疫苗AZD1222許可申報，疫苗審批時間將由原先的180天以上縮短到40天以內。南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬同日也表示，高危險族群，包括醫療人員、長者等重點人群的新冠疫苗接種工作預計於2月底啟動。

南韓食藥處表示，已就阿斯特捷利康藥廠與牛津大學聯合研發的新冠疫苗展開臨床和品質資料審核，並要求阿斯特南韓公司補充非臨床資料。

鄭銀敬則表示，牛津疫苗的審核工作已啟動，2月將發放進行緊急使用許可和進口審核，屆時將視具體情況確定接種日程。

目前南韓當局正進行確認接種名單等一系列準備工作，希望爭取針對重點人群進行到府接種。至於接種優先順序考量，鄭銀敬表示，疫苗接種的首要目標是維持醫療體系正常營運、預防高危險人群出現重症或死亡。

接下來，疾病管理廳計劃在本月內公佈接種對象、接種單位、實施標準、異常反應管理體系等詳細接種計劃。

(中時 )