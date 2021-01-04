文青水園水資源回收中心4日啟用，地下可日處理4000噸生活汙水，內政部長徐國勇（右起）和桃園市長鄭文燦看排放的水質，符合放流水標準。（蔡依珍攝）

文青水園水資源回收中心4日啟用，地下可日處理4000噸生活汙水，內政部長徐國勇（右起）和桃園市長鄭文燦看排放的水質，符合放流水標準。（蔡依珍攝）

文青水園水資源回收中心4日啟用，地下可日處理4000噸生活汙水，排放的水質符合放流水標準，也供民眾取用。（蔡依珍攝）

文青水園水資源回收中心4日啟用，地下可日處理4000噸生活汙水，地上則是近2公頃的「莫比斯環」公園，內政部長徐國勇大讚是全台最美水資中心。（蔡依珍攝）

為解決捷運A7合宜住宅生活汙水而斥資5億興建的文青水園水資源回收中心，4日宣布啟用，可日處理4000噸生活汙水，但4年內人口進駐將達1.6萬戶，每日汙水恐破1.1萬噸，桃園市長鄭文燦喊話盼今年啟動第二期汙水工程，獲內政部長徐國勇應允稱：「我一定批（公文）下去！」

捷運A7站2017年通車後，合宜住宅吸引大量人口進住，但當初並未設置汙水處理設施，汙水排入新莊區，一度引爆新北民代怒批十八份溪、啞口溪變糞水，鄭文燦表示，在營建署全額補助工程經費和3年試運轉費下，斥資5.05億元，由水務局代辦興建汙水處理設施。

鄭文燦說，文青水園水資源回收中心是國內第一座全區採用低衝擊開發技術的水資源回收中心，將汙水處理設施全面地下化，地上空間則規畫為近2公頃景觀公園綠地，設計成「莫比斯環」象徵生生不息、循環永續，回收處理後的放流水達再生水標準，能供應給鄰近的華亞科技園區等廠商使用，另也專管排放到南崁溪系統，達到自己汙水自己處理、自己再生利用和自己排放的目標。園區內的管理中心1樓辦公室、2樓多功能活動空間，可供居民多元使用。

鄭文燦說，在居民票選下命名為「文青水園水資源回收中心」，取得綠建築及智慧建築標章，也榮獲「2020年國家卓越建設獎」，但也不諱言，第一期僅能處理4000噸汙水，喊話希望早日提升處理量。

水務局指出，目前已逼近最大處理量，原定第二期要2024年才啟動，但鄰近37建案4年內會有1.6萬戶進駐，估計日產1.1萬噸汙水，遠超過現有處理量，希望第二期提前到今年開始著手規畫，強調土建工程已於第一期完成，第二期只需安裝設備，金額僅需1.2億元，就能達日處理8000噸，但也坦言從規畫到啟用仍至少要2年，盼加速進行。

徐國勇讚文青水園水資源回收中心有別於傳統汙水處理方式，提升環境品質，成為新的里程碑，把過去鄰惡設施變成鄰善設施，是全台最美水資中心，允諾會支持第二期工程，讓水資源循環利用工作更加順利，提升整體居住環境。

鄭文燦也提及，未來水資源中心周邊將進行文學路打通工程，串聯南北兩區，讓捷運A7站的聯外道路更加完善，目前經協調已爭取到內政部營建署全額補助，並由市府代辦，期盼能早日將捷運A7站往北的道路解決。林口第一交流道則將進行南下匝道高架化工程，紓解交通壅塞問題，此外也將持續與新北市協調，完成壽山路新北段拓寬工程，而文青路將解除限高，打通捷運A7站至新莊的巴士運輸系統。

鄭文燦說，未來市府將持續完成周邊開發，逐步完成各項工程建設，包括爭取興建社宅、A7社福館及活動中心、龜山國民運動中心、文青國中小學設校等，同時更與中華郵政公司協調在郵政物流園區內引進商場，盼未來讓在地居民有更好的生活圈，成為桃園的新亮點。

(中時 )