2020年受到疫情影響，國內許多社福團體募款受到衝擊捐款下降，在年初迎新之際，聯邦文教基金會發起「我們益起幸福吧」愛心捐款平台，發揮平台力量，陸續與南投縣中寮鄉「龍眼林福利協會」、雲林縣斗南鎮舊社區「長青食堂」、屏東縣牡丹鄉牡丹灣部落「旭海小學堂老幼服務站」等社福單位合作，一起投身偏鄉弱勢關懷，邀大眾把愛與溫暖送到社會各角落，昐使整體社會和諧充滿正能量。

該基金會表示，公益捐款平台是在2019年8月啟動，籌募南投縣中寮鄉偏鄉老人送餐服務、雲林縣斗南鎮老人照顧募資計劃以及屏東縣希望兒童合唱團-原鄉合唱訓練助學募款等，愛心捐款相當熱烈，近日增加屏東縣牡丹鄉「旭海小學堂老幼服務站」公益募款，募款期間自即日起至2021年6月30日止，除希望能提供部落的老人更完善照顧外，也藉由平台擴及影響力推動捐款活動，讓更多民眾關注及支持偏鄉孩童課後發展與就業，讓社會共有共好。

隨著後疫情時代的來臨，各項民生娛樂活動也正逐步解封，該基金會指出，國內藝文商演及社福團體的振興之路，仍需倚賴社會的愛心支持，歡迎大眾以小額捐款方式，用行動支持偏鄉，用愛灌溉臺灣弱勢，傳遞溫暖與希望。

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