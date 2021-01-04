外送妹質疑店家拖單 遭嗆「毛長齊再來講話」。(中時新聞網)

台中北屯區軍功路上鴨肉店，近日因一段嗆外送員的影片在網路上引起熱議。業者因不耐被催單，語帶威脅地嗆外送員「是不是沒被打過」、「毛長齊再講話」，遭網友瘋狂圍剿，也讓這位語氣囂張的王男一夕之間成為眾矢之的。不過，鄰居卻曝王男私下，其實是位「暖男」，希望社會大眾能再給他們一次機會，讓年輕人從錯誤中學習修正。

台中一家鴨肉店小老闆因不滿外送員質疑店家故意「拖單」，狂飆不雅字眼罵外送員「很跩捏齁，馬的咧，破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「在路上不要讓我遇到」、「大學生小妹妹咧，等毛長齊再講話」。事情曝光後，不但鄉民共憤，也讓這間鴨肉店在一夕間聲譽爆跌，google評論被慘刷剩一顆星、臉書粉專緊急關閉，連續2天被迫休店避風頭。

不過，在一片撻伐聲浪中，一位鄰居卻願意出面幫忙說話。據《ETtoday》報導，這名老闆娘表示，其實王男人不錯，平時沒聽過他和其他人有摩擦，也都會問候打招呼。甚至，有時候還會在餐點「多加菜、加荷包蛋，或是鴨胸肉」，相當窩心。

針對這次嗆聲風波，老闆娘認為，以她30幾年的經驗，做生意就要以合為貴，「在怎麼生氣也只能吞下去」，只能說年輕人血氣方剛，社會歷練不夠。她表示，年輕人創業很難，相信他們會從這次錯誤中學習修正，也希望外界不要再一直圍剿，尤其在這冷漠的社會，應該給他們一點溫暖。

台中遭圍剿的鴨肉業者今態度終於放軟，在粉專寫下希「時間會沖淡仇恨，但美味會留下」，卻依舊無法平息網友怒火。(摘自粉專)

據了解，目前該鴨肉店已另開新粉專，Google評論也重新回歸4.8顆星，今天更頻頻在臉書示好，強調「案件進入和解階段」，有錯誤的部份會虛心接受，盼鄉民能夠高抬貴手，表示真的會影響到生計。同時也PO文寫下「好吃的東西，經得起考驗，時間會沖淡仇恨，但美味會留下」。

(中時新聞網)