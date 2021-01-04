年僅21歲的遊戲平台直播主「奈奈奈奈奈兒」擁有可愛臉孔及黑長直髮，秀氣的外型吸引2萬多粉絲；近日她直播到一半，突然離開鏡頭前換衣服，未料後面的鏡子卻反射到她，所幸及時發現才沒有春光外洩。
近日有網友在平台「遊戲大亂鬥」上傳一段奈奈奈奈奈兒直播的30秒片段，畫面中，她先跟粉絲說：「好啊，那我先換個衣服」接著出鏡走到房間的角落，此時Siri還喊話：「可以請主播換一件衣服嗎？」奈奈奈奈奈兒則邊拿衣服邊嚷嚷：「這件衣服…我要怎麼講咧？它太大了！」
語畢，她開始將身上的衣服褪去，雖然早已經離開鏡頭前，但牆壁上恰好掛著一面長方型的鏡子，不偏不倚地反射奈奈奈奈奈兒的更衣過程，好在她及時發現不對，問粉絲：「你們這樣看得到我嗎？」便緩緩地走向攝影機前，一隻手已經離開袖子，尷尬地笑說：「我已經脫一半！」接著火速將衣服穿好。
網友看到這段影片，忍不住替奈奈奈奈奈兒捏把冷汗，紛紛留言關心：「太危險了吧，要注意一下」、「小心鏡子在照你啊」，也有人打趣地說：「觀眾一整個猴嗨桑啊」、「可惡，居然被發現惹」。
(中時新聞網)
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