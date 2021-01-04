雲林縣虱目魚損失超過7成，農委會將啟動災害補助。（張朝欣攝）

霸王寒流來襲，雲林縣虱目魚寒害已超過7成，農委會漁業署主祕繆自昌4日到雲林縣台西鄉勘災，認為虱目魚凍斃已超過30萬尾，情況相當嚴重，將啟動現金救補助或低利貸款，呼籲漁民務必拍照存證，做為日後申請救補助的依據。

繆自昌4日在立委蘇治芬等人陪同下，前往台西鄉海埔新生地了解虱目魚寒害情況，發現許多魚塭漂浮著凍斃虱目魚，漁民現場打撈，有的虱目魚已養殖超過1年，每尾達3、4台斤，還是抵不過寒流的摧殘。

繆自昌表示，現場實地勘查虱目魚寒害，情況真的相當嚴重，1000公頃有約700公頃受到寒害，受損比率約3至4成，漁業署會馬上與縣府、公所進行評估，在最短時間內發布救補助措施，不管是現金救助或是低利貸款。

針對7日還有一波寒流，繆自昌說其溼度會更高，屬於溼冷型寒流，希望漁民盡快做好魚塭保溫、擋風、深水溝等措施，才能將損失減至最低。

漁民林良機表示，他養殖虱目魚12年，2016年曾遇過霸王寒流，虱目魚幾乎全軍覆沒，此波寒流至今已損失9成，每天打撈近千隻凍斃虱目魚，真的很想哭，想到再過3、4天還有一波溼冷型寒流，內心感到很絕望，希望相關單位能給予協助。

漁民說，雲林縣虱目魚都與文蛤混養，養殖面積約3000公頃，每公頃魚塭會放養500至1000尾虱目魚，總數量超過百萬尾，此波寒流加上下波寒流，凍斃虱目魚數量可能接近百萬尾甚至更多。

蘇治芬指出，此次虱目魚寒害相當嚴重，已達到天然災害救助標準，希望漁業署盡快啟動天然災害救助。至於台西地區因停電導致災損加劇，主要是沿海鹽害太嚴重，會請台電設法電線地下化或加強電線系統養護。

(中時 )