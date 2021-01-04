雅緻客房1大床，以高質感皮革座椅與輕奢風大理石紋桌，搭配黑白條紋床裙與抱枕，呈現北歐風。（台北凱撒大飯店提供）

趁疫情期間，台北數家星級飯店重新裝修房間，如去年3月斥資5000萬裝潢客房的台北凱撒大飯店，共有271間房一展全新風貌，業者盼能翻新旅客對於飯店舊有的印象，除大改造精緻客房，還有隱藏版房型「雅緻客房」，且於臉書粉絲團推出募集試住員的活動，另有「一試久久」專案搭配「台北加碼GO」補助，住宿超優惠。

雅緻客房內部經設計師巧思，運用窗外溫暖光線搭配木質色系，並挑選高質感皮革座椅與輕奢風大理石紋桌，再搭配黑白條紋床裙與蓬鬆抱枕，呈現北歐風幸福空間，客房瀰漫內斂優雅的品味，舒適又好拍；為讓消費者能從使用者的角度、給予新完工的客房一些建議，台北凱撒大飯店於臉書粉絲團公開募集試住員，1月20日前至活動貼文應徵這項工作，即有機會免費入住新推出、每晚定價1萬4000元的雅緻客房。

想搶先體驗的民眾們，則可參考「一試久久」專案，全新雅緻客房每晚僅1499元起，搭配「台北加碼GO」千元補助方案，每房只要499元起，每日限量3間，活動時間至2021年2月9日止。

(中時 )