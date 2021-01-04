剛過去的耶誕節與新年假期中，很多美國消費者發現在網上訂購的聖誕禮物絕大部分來自中國大陸。而受疫情影響，全年電子商務成長率超過3成，這些暴增的商品需求因為歐美與其他國家的工廠停工，所有的訂單幾乎都流向大陸工廠，大陸的廠商與網路賣家成為全球疫情大流行受益最大的群體。

據《德國之聲》報導，亞馬遜網站的大陸賣家分析稱，2020年對中國跨境電商來說，最大的挑戰是物流配送。受疫情影響，今年以來，美國本土、歐洲和東南亞的工廠基本都停工了，只有中國工廠是開工的，美國聖誕消費市場的供給壓力全壓在中國這邊。

Payoneer的資料顯示，全球電商收入在2020年第2季度和第3季度均增長了80%以上，是去年同期增幅的近3倍。其中中國賣家同比增長65%，是去年的2倍以上。

報導指出，在亞馬遜上的中國跨境賣家表示，亞馬遜上幾乎90%的商品都來自中國，一方面是價格與品質因素，尤其是口罩、電器、加濕器等隔離居家日用品；另一方面亞馬遜後台給予中國賣家提供了很多便利，包括中文課程和中文操作介面等等。

同時，美國消費者對「中國製造」的印象也在發生改變。原來很多人認為中國產品是品質低劣的便宜貨，但是現在中國電子產品的品質持續進步，可說是物美價廉。

報導說，受美國本土第二波疫情的影響，美國紐約附近的工廠目前已經停工，2020年以來已經陸陸續續停工了好幾次。一位亞馬遜中國賣家說，他在網上主要銷售膠原蛋、益生菌、綜合維生素和維C等保健品，受本次疫情影響，這些商品銷量大增，尤其是維C等產品銷量大漲了3倍。而由於出口旺盛、運費大漲了3倍，即使這樣，還是訂不到貨櫃。

網購巨擘亞馬遜全球開店相關負責人表示，2020年亞馬遜黑色星期五及網購星期一期間，全球以中小企業為主的協力廠商賣家銷售額超48億美元，同比去年增長60%。

eMarketer的資料顯示，由於美國消費者在疫情大流行中繼續避開實體商店轉而選擇網購，這促使美國2020年電子商務跳躍式實現30%的增幅，而按正常情況下，這種增幅至少需要2年即2022年才可以實現。估計整個2020年美國電子商務銷售額會達到7495億美元，相比去年的年增幅達32.4%。

(中時新聞網)