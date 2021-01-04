統計顯示近一周整體固定收益型ETF資金淨流入71.9億美元，以淨流入美國固定收益型ETF 56.6億美元最多，歐洲及全球固定收益型ETF資金分別淨流入3.1億、2億美元居次，新興市場固定收益型ETF淨流入1.5億美元，新興市場(當地貨幣)固定收益型ETF則淨流出0.8億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債ETF近一周分別淨流入47.2億美元及14.4億美元。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，預期長期低利率的環境將在2021年持續，但全球央行是否繼續推動量化寬鬆的政策則較難預測，卻仍然有很多高質量的公司具有良好的股利增長潛力，挑戰在於精選投資企業。

債市方面，布局靠向中短期債種，降低利率彈升風險，儘管今年來成長、動能型股的表現優於價值和景氣循環類股，但傾向更有投資紀律的方法，評估各方面的潛在影響，尋求低基期和參與景氣復甦的成長契機。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，2020年當全球不論投資級或高收益級的企業或政府大舉發債，創下紀錄以來最高的年度發債量，伊斯蘭債的發債卻仍持穩於自己的節奏，維持與去年相當水準，其獨特處在於產品設計須符合嚴謹的伊斯蘭教律，因此供給和需求結構，較其他擁擠的傳統債市更健康。

(工商 )