伊朗媒體說，伊朗革命衛隊海軍已扣押一艘用化學品污染海灣的油輪，英國海事貿易行動組織（UKMTO）證實此事，隨後查出這艘遭扣押的油輪，是韓國籍的「漢克化學」(HANKUK CHEMI)化學物品運輸船。

路透社報導，英國海上安全公司安布雷（Ambrey）的資料，漢克化學輪是韓國DM航運公司(DM Shipping Co)所有，目前被扣在伊朗阿巴斯港外，而它原本的航線是從的沙烏地阿拉伯的石油化學碼頭出發，據說載有7200噸乙醇，目的地是韓國。

伊朗的報導說，該船的船員已被拘留，船員來自包括韓國、印尼、越南和緬甸等國籍。但未透露人數。報導稱，這艘油輪現扣在伊朗阿巴斯港。

韓國外交部尚未發表評論，同樣的，伊朗當局的說明也很少，此事是在韓國外交部副部長預計將訪問德黑蘭之前發生的。

伊朗外交部表示，訪問將在未來幾天內進行，主要討論凍結在韓國銀行中的70億美元資金，這筆錢因為美國命令而處於凍結狀態。

美國總統川普於2018年對伊朗實施經濟制裁，因此德黑蘭存在韓國的錢也被凍結。

(中時新聞網)