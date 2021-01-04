龜山大華親子館為桃園市第16座親子館，配合在地機場捷運A8站意象設置模擬的機場捷運，希望建立孩子的交通安全觀念，桃園市長鄭文燦4日宣布啟用。（蔡依珍攝）

龜山大華親子館為桃園市第16座親子館，配合在地機場捷運A8站意象設置模擬的機場捷運，希望建立孩子的交通安全觀念，4日正式啟用。（蔡依珍攝）

龜山大華親子館為桃園市第16座親子館，配合在地機場捷運A8站意象設置模擬的機場捷運，希望建立孩子的交通安全觀念，4日正式啟用。（蔡依珍攝）

龜山區第1處親子館「大華親子館」4日啟用，桃園市長鄭文燦表示，桃園市出生率不僅在六都稱霸，更在全國排名第二，且持續成長，大華親子館位於大華市民活動中心2樓，打造模擬機場捷運概念設計，是桃園第16處親子館，未來會持續增建，讓桃園家長更多地方好玩。

鄭文燦表示，龜山大華親子館為桃園市第16座親子館，由社會局委託財團法人靖娟兒童安全文教基金會辦理，以「社區、安全、愛分享」為理念，營造適合6歲以下親子共玩與互動空間，同時設置新住民主題文化區和祖孫共融區，增加多元互動體驗，充分發揮親子館共學共遊共融的功能。

鄭文燦提到，配合在地大坪頂區機場捷運A8站，大華親子館設置模擬的機場捷運，也以孩子生活中常面臨的交通安全議題設置相關情境，希望建立孩子的交通安全觀念。

靖娟兒童安全文教基金會董事長林志嘉表示，桃園市是六都出生率最高的縣市，而龜山區0至6歲兒童近1萬2000人，其中大華里0至6歲兒童人口數接近1100人，可見對於親子設施的需求與重要性。感謝市府對靖娟基金會的信任，靖娟將秉持成立27年來，重視兒童交通安全及所有安全議題的精神，在龜山大華親子館提供親子育兒的交流空間，並舉辦親職講座與親職諮詢服務，讓父母也可以獲得專業的育兒建議與支持。

鄭文燦指出，桃園升格六年來，總人口數增加21萬人，而龜山地區已達16萬6000人，為滿足年輕家庭的需求，市府推動各項嬰幼兒的福利政策，包含增設84個幼兒園，約收8300位幼童，未來預計再設36個幼兒園；規劃公共托育中心31處、已開辦12處；規劃公共托育家園22處，已開辦13處；規劃親子館31處與3輛行動親子車，目前已開辦16處、3輛行動親子車；推動私立托嬰中心參加準公共化，全市參加比率達95％；居家托育人員參加準公共化的比率也達92.62％。

鄭文燦指出，以龜山區來說，5家私托都已加入準公共化，目前龜山托嬰中心、大崗社區公共托育家園、龜山大華親子館等設施已開始營運，未來還會陸續增加。此外，配合人口多、成長快的大坪頂地區，市府也計畫興建龜山國民運動中心、坪頂派出所、停車場等設施，提供大坪頂地區居民更好的生活品質。

(中時 )