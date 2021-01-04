台塑企業「循環經濟巡迴展」，在雲林縣麥寮鄉廠區登場。（張朝欣攝）

台塑企業在全球石化供應鏈扮演舉足輕重的角色，為使外界了解多年深耕循環經濟的成績，4日在雲林縣麥寮廠區舉辦「循環經濟巡迴展」，包括循環經濟執行成果、綠色低碳策略應用、環境資源永續發展等3大主題。

「循環經濟執行成果」包含節水、節能、原物料減排及廢棄物再利用等執行成效，以及廢塑膠循環回收。

「綠色低碳策略應用」提出綠色解決方案，包括台塑碳纖、南亞生物可降解聚酯絲、台化環保回收絲、南亞光電、台化原液色絲、鋰鐵電池及儲能櫃、LED照明、台塑染敏電池等各公司綠色產品。

「環境資源永續發展」介紹太陽能、風力、水力等再生能源發電，還有廢漁網、寶特瓶、PP棧板等廢塑膠循環回收成果，以及燃煤替代燃料、燃媒鍋爐改燃氣鍋爐、燃油鍋爐改燃氣鍋爐等低碳能源轉型。

台塑企業表示，企業視永續發展與綠色循環為己任，並落實企業社會責任，展場結合企業產品，包括南亞PP棧板、管材、卡扣地磚、環塑木、台化人工草皮等，不僅符合永續環保主題，更可達到綠色產品宣傳推廣目的。

台塑企業指出，企業重視循環經濟理念，努力在產業發展與環境生態間取得最佳利基點，更深信環境保護與工業發展並重，以及保障員工、廠商與居民安全是企業社會責任，也是企業競爭力的一部分。

「循環經濟巡迴展」展期為本月4日至15日，地點在麥寮廠區員工活動中心，每天上午8點至下午5點開放免費參觀。

台塑企業「循環經濟巡迴展」，在雲林縣麥寮鄉廠區登場。（張朝欣攝）

(中時 )