行政院政務委員羅秉成上周宣布，地方自治食安自治條例凡定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，因「違反憲法並牴觸中央法規，自1月1日起，「原訂者函告無效/新訂者不予核定」。讓外界痛批政院像是大法官。藥師林士峰認為，「違憲與否應該由司法院大法官釋憲，而非行政院直接認定」。

行政院政務委員羅秉成，日前代表政府悍然宣布，地方自治團體食安自治條例凡定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，自明年1月1日起，「原訂者函告無效／新訂者不予核定」。（圖／本報系資料照片）

含有萊克多巴胺的美豬自今年元旦起開放進口，但部分縣市訂有萊克多巴胺零檢出的自治條例，與中央不同調，蘇貞昌今4日回應外界批評聲浪稱，現行憲法明白規定，有關國際貿易跟食品安全是中央立法執行的事項，全國應該統一步驟、不要亂了套，他調，政府是依據憲法相關法令執行，台灣是法治國家，地方和中央全國同步才不會讓商家困難，也不會讓民眾疑惑。

藥師林士峰。(圖/翻攝自 林士峰臉書)

對此，藥師林士峰4日在臉書撰文回應，他在看完憲法的相關規定後，對於中央的萊豬政策感到焦慮。他指出，《憲法》第107條規範中央立法範圍為「外交與國防軍事、國籍法及刑事、民事、商事之法律、中央財政與國稅、省稅、縣稅和國營經濟事業，還包括國際貿易政策、涉外之財政經濟事項」等。而第108條則規範「中央立法並執行或由省縣執行事項」。

但第78條也規範「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權」。林士峰直言，他實在不解蘇揆稱「憲法規定食安是中央立法」的根據在哪？如今中央地方不同調時，不是應該由大法官釋憲？怎麼會是行政院直接認定違憲，而地方條例失效？

由於我的專長不是法律，也沒有行政院長那麼大的權力 但是我對於中央的萊豬政策，是感到焦慮的。 我很仔細的看了憲法的相關規定 第 107 條 左列事項，由中央立法並執行之： 一 外交。 二 國防與國防軍事。 三 ... 由藥師林士峰發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)