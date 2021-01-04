香港資深藝人李香琴（原名李瑞琴）因擅長飾演西宮娘娘與姦妃，有「一代奸妃」的封號，但她今（4日）驚傳往生，享壽88歲，女兒蕭紫筠透露發現媽媽嗆食後，聯絡兩家醫院都被拒，最後到第三家醫院搶救時，醫生說李香琴到院前已離世。

李香琴去世後，有報導指出她在家中往生，也有消息說是在醫院急救時撒手人寰，對此李香琴的女兒蕭紫筠受訪表示，母親送到急診室前就已經失去生命跡象。

根據港媒報導，蕭紫筠還原母親離開的過程，4日中午12點看護餵李香琴吃米糊，但吃了幾口就嚥不下去，看護見狀馬上急救，並通知蕭紫筠，蕭紫筠收到消息後，立刻聯絡附近的兩間私人醫院，但都被對方以「不收病人」婉拒，只好用輪椅推著李香琴下樓，搭計程車到最常看病的伊利沙伯醫院。醫生搶救一段時間，便告知李香琴一家人她已經離開。蕭紫筠透露看到媽媽最後一面，像睡著一樣非常安詳。

李香琴和女兒蕭紫筠。（圖／翻攝東網）

許多陸網友得知李香琴的死訊，不禁感嘆：「最愛管家仔的奶奶走了」、「RIP 從小看著TVB長大的沒有人不認識她，感謝你的陪伴」也有人好奇：「原來醫院是可以拒收病人的？」引來部份熱心的網友解答：「私立可以，特殊時期比如過年那會也會拒收，有些醫院還會用沒有床位變相拒收。」

(中時新聞網)