藝人謝和弦與前妻Keanna鬧婚變後，控告對方偷Dyson吸塵器，謝的好友莉婭也控告Keanna侵佔她的iPhone 8 Plus，甚至搶奪她另一隻手機，拍攝她睡覺畫面涉嫌妨害秘密罪，新北地院近期偵結，處分Keanna不起訴。

謝和弦去年因大麻事件與Keanna撕破臉，雙方經常在網上互控，莉婭指控前年12月Keanna將她放在謝住家的iPhone 8 Plus和VIVO X9L手機奪走，並拍攝她睡覺影片。

莉婭表示，Keanna事後僅歸還VIVO X9L，並指iPhone 8 Plus掉在陽台外無法拿回，遲未歸還，因此控告她涉嫌妨害秘密、竊盜、侵占、搶奪罪嫌，而謝和弦也指控Keanna竊取他的Dyson吸塵器，憤而提告。

檢警偵訊間，Keanna否認犯罪，而莉婭稱Keanna偷拍睡覺畫面已超過6個月告訴時間，且Keanna主觀上無犯意，因此均處分她不起訴。

另外，針對Keanna控告謝和弦、莉婭侵害配偶權，一審已判處2人賠償她120萬元。

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(中時 )