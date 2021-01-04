日本朝日電視台2日深夜播出的《漫畫總選舉2021》直播節目，選出日本人最愛100部漫畫，4日在當地《週刊少年Jump》連載第1000回的《ONE PIECE》以3萬3600票獲第一名。

《漫畫總選舉》節目事先於節目官網實施「你最愛的漫畫是哪一部？」問卷，共計約15萬人參加投票。其他尚未作品依序為第二《鬼滅之刃》（2萬9100票）、第三為《灌籃高手》（2萬6700票）、第四為《名探偵柯南》，第五為《七龍珠》（2萬2400票）。

尾田榮一郎創作的《ONE PIECE》（中文又譯：海賊王、航海王）故事舞台為虛構的「大海賊時代」，描述海賊魯夫想要得到一個大秘寶「ONE PIECE」和成為「海賊王」的海洋冒險故事。長期佔各漫畫人氣榜第一名，已有30多個國家翻譯版本發行。

《漫畫總選舉2021》YouTube https://www.youtube.com/watch?v=J4cEWzNcCvc

《週刊少年Jump》 shonenjumpplus.com

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