英國法官裁定，不同意將維基解密(WikiLeaks)的創始人朱利安·亞桑傑（Julian Assange）引渡到美國，其理由是他的心理健康有問題，要是被迫返美，意味著他有輕生的危險。

路透社報導，生於澳洲，現年49歲的亞桑傑是個駭客，他通過各種管道取得大量的美國軍事記錄和外交電文等機密，並以此成立維基解密，對此美國大為惱火，對他發布國際通緝，起訴他破壞美國國家安全。

亞桑傑的律師辯稱，美國對亞桑傑的起訴是出於政治動機，如果一但把亞桑傑給引渡到美國，將破壞新聞採訪的獨立性，對記者的工作構成嚴重威脅。

在倫敦的「老貝利」法院(Old Bailey)(中央刑事法院,原名：Central Criminal Court）舉行的聽證會上，凡妮莎·巴塞特法官(Vanessa Baraitser)並沒有接受亞桑傑的法律團隊論點，但是她也沒批准引渡，提出了新的理由：他很有可能輕生。

巴塞特法官說，亞桑傑有時患有嚴重的抑鬱症，儘管他是「高功能自閉症患者」，但也被診斷出患有阿斯伯格綜合特質。

她舉例，2019年5月，亞桑傑的關押間裡發現了半把剃刀，他也告訴醫務人員自己想輕生。

預計美國方面的律師將對這個決定提出上訴。

美國檢察官說，維基解密造成至少100多人處於危險之中，雖有約50人在事後得到了援助，但這些人也因此逃離原來的國家而被迫流亡。

亞桑傑的支持者則認為，他是個反制度的英雄，因為他揭發了美國在阿富汗、伊拉克戰爭中的不法行為，這是新聞和言論自由的捍衛。

(中時新聞網)