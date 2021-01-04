嗆人的鴨肉業者由父母陪同下前往警局與外送員談和解。此舉更遭名嘴李正皓大批是「最沒毛的作法」，稱比「8＋9」還不如。(摘自李正皓臉書)

台中北屯區軍功路上一間鴨肉店，本月2日因出餐速度和外送員起爭執，密錄影片中清楚拍下店長對外送員謾罵過程，甚至還嗆對方「毛長齊再出來講話」、「沒有被人家打過是不是」。不過罵人男子也因為影片遭網友圍剿，選擇待在家避風頭，並由父母陪同下前往警局與外送員談和解。此舉更遭名嘴李正皓大批是「最沒毛的作法」，稱比「8＋9」還不如。

鬧出嗆人爭議的鴨肉店長，不但害店家聲譽爆跌、google評論遭灌爆，還因此連生意都做不成，被迫閉店，只能在家避風頭。據了解，王姓店長到北屯區派出所時坦承因一時氣憤，導致情緒失控飆罵外送員，已產生悔意。警方透露，王姓店長已在父母陪同下前往派出所提出和解，不過當事人因對王男帶威脅性的恐嚇言詞心生畏懼，選擇不撤銷恐嚇及公然侮辱告訴。

對此，名嘴李正皓特別怒批這是他看過「最孬的新聞」。李正皓指出，人家外送員賺辛苦錢，店家卻拖人家的單，嗆別人「毛長齊再出來講話」、「馬的咧破查某，沒有被人家打過是不是。」還老氣橫秋的教育別人，這社會是看「誰有錢。」李認為，了不起最後鬧大後就像個男人自己扛下來。

李正皓指出，「嗆別人這社會是看誰有錢，那拿錢和解呀！」沒想到竟然是叫爸媽陪上門道歉，他直呼「這種蠢事我國小後就沒做過了。」李正皓表示，自己出事捅破天就應該自己扛，看是借錢來和解還是進去蹲都可以，但叫爸媽出來擋就是最沒長毛的作法，「這種行為叫你89都是侮辱了89」。

(中時新聞網)